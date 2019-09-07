وفاة "حشمت" نجل المطرب عبدالعزيز محمود

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن هشام عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل عبدالعزيز محمود خبر وفاة أخيه "حشمت"، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".
وكتب هشام "لا حول ولا قوة الا بالله.. انتقل إلى جوار ربه أخي الأكبر حشمت عبدالعزيز محمود.. أسألكم الدعاء له أن يرحمه الله ويثبته عند السؤال، أسكنه الله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راچعون".
جدير بالذكر أن عبدالعزيز محمود تزوج 4 مرات، وأنجب 7 أبناء، هم: "حشمت، ولاء، عزة، هدى، هشام، نهاد وهويدا".
عبدالعزيز محمود أحد أشهر نجوم الأغنية في زمن الفن الجميل، من أشهر أغانيه "مرحب شهر الصوم"، "يا نجف بنور"، "منديل الحلو"، "مكاحل"، "يا تاكسي الغرام".
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