إيرادات الجمعة.. "it: chapter two" الأول و"Crawl" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 6 سبتمبر، إيراد قُدر بـ658 ألفًا و949 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، محققًا 288 ألفًا و810 جنيهات، واحتل المركز الثالث فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ، بعد تحقيقه 258 ألفًا و508 جنيهات، وحصل على المركز الرابع فيلم 47 meters down وحقق 223 ألفًا و911 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo Di Caprio، بعد تحقيقه 125 ألفًا و737 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 88 ألفًا و894 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "The Lion King"وبلغ إيراده أمس 75 ألفًا و414 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "The Big Trip" بعد تحقيقه 25 ألفًا و914 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "After the wedding" بطولة Michelle Williams، محققًا 24 ألفًا و564 جنيهًا، في المركز العاشر يأتي فيلم "Crawl" وقُدر إيراده أمس بـ13 ألفًا و207 جنيهات.