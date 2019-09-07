شريف منير عن رامي رضوان: إعلامي ناجح ومحبوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعرب الفنان شريف منير عن حبه لصديقه الإعلامي رامي رضوان، موجهًا له رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر شريف منير صورة تجمعه برامي، معلقًا: "إعلامي ناجح ومحبوب ومحترم يبقى رامي رضوان". يُذكر أن شريف منير أحيا يوم الخميس 29 أغسطس حفلًا في مكتبة الإسكندرية كعازف على آلة الدرامز، برفقة فرقته نوستالجيا.

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