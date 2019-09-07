تراند اليوم : فيديو| "راغب علامة" يهدد "أحلام" بـ"الضرب".. هذا ما حدث بينهما...

توعد المطرب اللبناني راغب علامة، المطربة الإماراتية أحلام بــ "الضرب" ردًا على مقلب لها معه، خلال الموسم الخامس والجديد من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس".

وقال "علامة" في تصريحات إلى برنامج "trending" على شبكة "إم بي سي" السعودية، إن أحلام نفذت فيه مقلبا دون أن يوضح تفاصيله، متوعدًا أن يرد لها المقلب، موجها رسالة لها: "راددلك الضرب وسيكون بالمكان المناسب..أنا راغب والأجر على الله".

وأكد راغب علامة، أنه وافق سريعًا على المشاركة في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، ولم يتردد بسبب وجود أحلام.

وأوضح أن الخلاف بينه وبين أحلام لم يكن شخصيًا كما تصوره البعض، بل كان خلافًا في العمل بسبب آراء كل واحد منهما في المتسابقين، لكن علاقتهما الشخصية جيدة وهو يكن لها كل الود والاحترام.

Advertisements

وأشعل علامة، جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن تغير مظهر "أحلام" بشكل كبير، قائلاً: "أحلام تغيرت قلبا وقالبا وركزت على الاختلاف في شكلها".

وتحدث علامة عن تواجده في لجنة تحكيم "ذا فويس" مع أحلام، بعد الخلافات التي نشأت بينهما في برنامج "أراب آيدول"، قائلاً: "لا يمكن الخلاف أن يسود العلاقة بين أعضاء لجنة التحكيم، علماً أن هذا لا يمنع المزاح أحيانًا".



