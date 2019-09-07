تراند اليوم : صور| مطرب مصري يتعرض لحادث سير مروع



تعرّض المطرب المصري "حكيم" لحادث سير، على طريق السويس.

وتسبب الحادث في انقلاب السيارة، وأصيب حكيم، وسائقه، في الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وتبين استقرار حالة حكيم، وتعرض سائقه لإصابة خطرة، ويخضع للإسعافات.









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كان حكيم قد طرح خلال يونيو الماضي أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية) وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها، أما الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه، فيما قدمت المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" المقطع الفرنسي بالأغنية.