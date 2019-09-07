يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك داخل نادى وادي دجلة بمناسبة افتتاح فرع النادى فى الإسكندرية، مساء اليوم، السبت.
ومن المقرر حضور العديد من الشخصيات العامة وأعضاء النادي، ويقدم "حماقي" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبهاويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
وتجرى حاليًا التجهيزات النهائية للحفل، يشارك بها كل من وليد الحريرى إضاءة وشاشات، وعماد نبيل صوت وتامر فوزى، مسرح وتنظيم وائل الشايع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الاستعدادات الأخيرة لحفل محمد حماقي بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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