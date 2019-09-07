تعرف على تعليق خالد الصاوي بعد تأجيل تكريمه بمهرجان المسرح المعاصر والتجريبي

علق الفنان خالد الصاوي، على قرار تأجيل تكريمه ومنحه ميدالية المهرجان التذكارية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي إلى الدورة القادمة، وذلك عبر صفحة المهرجان الرسمية.

وكتب "الصاوي" قائلًا: "كل الامتنان مني لحضراتكم، أنه تتويج للسعي والمثابرة والاندفاع المغامر والأخطاء التي علمتني منذ تحولت بكل كياني من المحاماة إلى الفن وفتحتم مشكورين الباب لي ولزملائي بالمسرح الحر منذ كان فكرة بعيدة عام ١٩٨٨ على خشبة الطليعة العزيزة وحتى آخر تجاربي المسرحية على الهناجر الحبيب عام ٢٠٠٤، ولن

يفوتني تقديم وافر الاحترام لأربعة من الأيادي البيضاء على مشواري".

وتابع : "معالي الوزير الأسبق فاروق حسني الذي أرسى مهرجاننا برؤية بعيدة الندى، والدكتورة هدى وصفي الأم الروحية لجيلي من المسرحيين المستقلين والمرحومة د. نهاد صليحة التي دعمتتي ببسالة أنا وفرقتي وتيار المسرح الحر قبلما يقوى عودنا".

واستكمل حديثه قائلًا: "ورفيق السعي المسرحي الجاد الذي تعلمت منه أهم ما احتجته في شبابي المبكر وأعطاني

جواز دخول التجريبي والطليعة في عرض صلوات فرعونية من إخراجه الأستاذ أحمد مختار الإعلامي والناشط الثقافي والصديق الذي صدقني القول دوما ولن أنسى يوم قال لي: خالد أنت الآن أفضل من عامين سابقين، كنت ممثلا بتقدير ضعيف ثم مقبول ثم جيد، أتمنى أن أراك تصعد، أرجو ألا تهدر حماسي لك.

واختتم حديثه قائلًا: "شكرا لحضراتكم ولكم مني كل المحبة والتقدير".

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ويذكر أن من المقرر أن تنطلق الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر برئاسة الدكتور سامح مهران، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يستمر 19 من نفس الشهر.