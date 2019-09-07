بالصور.. نقل حكيم إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع

تعرض المطرب حكيم، لحادث سير، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وذلك على طريق السويس،

وتم نقله إلى أحد المستشفيات الشهيرة بالقاهرة.

ويشار إلى أن الفنان حكيم، قد طرح في شهر يونيو الماضي أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "متجمعين" وحققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية.