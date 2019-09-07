خاص الفن- ستيفاني عطالله تعلنها للمرة الأولى: تمنّوا لي الحظخاص الفن-هذا ما كشفته ورد الخال عن...

ميرنا وليد - بيروت - اعلنت الممثلة ​ستيفاني عطالله​ بشكل حصري للمرة الاولى عبر موقع الخليج 365 انه تم اختيارها لبطولة فيلم طويل يعمل عليه بين لبنان وخارج لبنان ستلعب فيه الدور الاساسي وقريبا تبدأ التصوير وتضيف : "الدور كبير جدا ومعقد ومركب وصعب جدا ستكون المشاهد طويلة خاصة بي واتمنى ان احصل رضا الجمهور من خلال هذا العمل الضخم فتمنوا لي الحظ".

ستيفاني إستطاعت لفت الإنتباه إلى نعومتها وجمالها الذي تظهر بهما على الشاشة.

في رصيدها إلى جانب هذين المسلسلين عدة أعمال بينها "بوح السنابل"، "الخادمون" مسرحية "بالكواليس" وجديدها فيلم "بلا هيبة" مع الممثل عباس جعفر.