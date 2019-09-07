خاص الفن-هذا ما كشفته ورد الخال عن تجربتها السينمائية الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة ​ورد الخال​ في فيلم قصير للمخرج الشاب ​سالم حدشيتي​ يحمل إسم "نُطفة" بمعنى لحظة تكوّن الروح.

وقد اتصلنا بورد لسؤالها عن تفاصيل العمل فصرحت لموقعنا:"سالم حدشيتي هو مخرج المستقبل وهذا العمل هو مشروع تخرجه".

وقالت أن الفيلم تم العمل عليه بطريقة محترفة جداً، وسالم يريد أن يكون أبعد من مجرد مشروع تخرج وهو سيكون فيلم له رسالة وسيعرض في الجامعات وسيتم تناوله في المحاضرات وحتى أن سالم سيحاول عرضه في المهرجانات للأفلام القصيرة.

وتابعت ورد:"بات لدي مع سالم حدشيتي العديد من التجارب من خلال الدراما المحترفة، وحين قدم مشروع التخرج فكر بي في القصة، وأصفها بانها قصة حساسة جداً تتناول موضوع انساني كبير يتعلق بالأمومة ولا يمكنني الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، ولكن سالم يعمل على أن يصبح الفيلم متاح للمشاهدة لكل الناس."

وأضافت أن فكرة العمل هي التي دفعتها إلى الموافقة على المشاركة فيه، واستدركت:"صورنا العمل في منطقتي تعنايل وبيروت في لبنان، وشارك في العمل ممثلين في أدوار صغيرة بينهم الممثلة وفاء طربيه والممثل جهاد ياسين والممثل شربل زيادة والممثل عمر يزبك والممثلة ثريا تيمور".

وختمت ورد:"استمتعت كثيراً بهذه التجربة وقد أسعدتني، كونني لا أملك في مسيرتي تجارب سينمائية تُذكر، وبالتالي كانت تجربة جديدة علي اشتغلت فيها سينما حقيقية وجدي ولو حتى كانت قصيرة ، وكنت أتمنى أن يكون العمل أطول".