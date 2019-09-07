42 إطلالة لنجمة بوليوود بريانكا شوبرا تثبت أنها تستحق لقب "الأكثر أناقة"كيلي كلاركسون ظنت أنها...

ميرنا وليد - بيروت - حصلت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا البالغة من العمر 37 عاماً وزوجها نجم البوب الأميركي ​نيك جوناس​ البالغ من العمر 26 عاماً على لقب الأكثر أناقة في 2019 من مجلة "بيبول".

وقد جمعنا لكم 42 إطلالة لبريانكا تثبت أنها بالفعل تستحق اللقب الذي تقاسمته مع زوجها.

بريانكا تعتمد التنوع في الإطلالات وتعدد دور الازياء التي تختار منها ملابسها وبينها لمصممين لبنانيين عالميين مثل جورج حبيقة وزهير مراد وايلي صعب.

أما من بين دور الأزياء العالمية فتختار بريانكا روبرتو كافالي وديور وتوم فورد وماركيزا وجورجيو أرماني وفيفيين ويستوود ورالف لورين ومايكل كورس.

تجدر الإشارة أنها المرة الأولى في تاريخ مجلة "بيبول" التي يتقاسم فيها زوجان هذا اللقب.

يذكر أن بريانكا كانت في ملكة جمال العالم عام 2000 وتمكنت من تحقيق شهرة في بوليوود وهوليوود. لمشاهدة ألبوم الصور كاملاً،إضغط هنا.

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