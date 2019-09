كيلي كلاركسون ظنت أنها سحاقية قبل أن تلتقي بزوجها.. ولا تخجل من سمنتها

ميرنا وليد - بيروت - ولدت الفنانة الأميركية كيلي براين كلاركسون في 24 نيسان/أبريل عام 1982، وعرفت الشهرة عام 2002 بعد فوزها في الموسم الأول من برنامج المواهب ​American Idol​، والتي حصلت عبره على فرصة توقيع عقد مع شركة RCA Records، فإكتسبت شهرة كبيرة وجمهوراً ضخماً ينتظر جديدها.

أعمالها

حققت الأغنية الفردية الأولى لـ ​كيلي كلاركسون​ "A Moment Like This"، والتي كانت ضمن ألبومها الاول Thankful، والذي صدر عام 2003 المراكز الاولى في قوائم الأغنيات، الأكثر استماعاً في الولايات المتحدة الأميركية Billboard Hot 100، وأصبحت الأغنية الأكثر مبيعاً في البلد عام 2002. بعد الألبوم الاول قررت كيلي كلاركسون أن تتخلى عن إدارة البرنامج التي تخرجت منه، لكي تشق طريقها بنفسها وإختارت ​موسيقى البوب​ ​​روك لألبومها الثاني Breakaway، والذي أبصر النور عام 2004 وبيع منه أكثر من 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وحصل على جائزتي Grammy بسبب الأغنيات التي ضمها، والتي عرفت نجاحاً واسعاً مثل because of you و Since U Been Gone

في عام 2007 اختارت ان تكون هي منتجة ألبومها My December، وشاركت في كتابة الألبوم بأكمله، إلا أن الألبوم لم يلق النجاح الذي كانت تتوقعه كيلي كلاركسون، لكنها عادت بألبومها الرابع All I Ever Wanted عام 2009 وحققت أغنية "My Life Would Suck Without You" الرقم القياسي، بأكبر قفزة إلى المركز الأول.



حصلت كيلي كلاركسون على ​جائزة الغرامي​ عن ألبومها الخامس Stronger (2011)، لتصبح أول فنانة تفوز بجائزة Grammy لأفضل ألبوم صوتي مرتين. وأصبحت أول فنانة أميركية، تحقق عدداً كبيراً من النسخات المباعة لألبوم خاص بالاعياد Wrapped in Red (2013) .

بعدها أنهت كيلي كلاركسون عقدها مع "آر سي إيه ريكوردز" ووقعت مع شركة أتلانتيك ريكوردز في ​عام 2016​، وأصدرت معهم ألبومها الثامن Meaning of Life (2017)، الذي حقق المركز الثاني في قائمة Billboard 200، ورشحت للمرة الخامسة على اثره لجائزة الغرامي.

باعت كيلي كلاركسون في الاجمال أكثر من 25 مليون ألبوم، و45 مليون أغنية فردية حول العالم. لديها 27 أغنية على Billboard Hot 100 chart، من ضمنها ثلاث أغنيات في المركز الأول و11 أغنية في قائمة أفضل 10 أغنيات، كما تشمل جوائزها ثلاث جوائز Grammy وثلاث جوائز MTV لموسيقى الفيديو ، وأربع جوائز موسيقى أميركية، وجائزتين من أكاديمية الموسيقى الريفية، ووصفتها بيلبورد أنها "واحدة من أعظم مغنيي موسيقى البوب" .

مشاركتها في "ذا فويس" وتحضيرها لبرنامجها الخاص

تشارك كيلي كلاركسون في برنامج "ذا فويس" بنسخته الأميركية كمدربة، وقد شاركت في الموسم الأخير منه في شباط/فبراير عا 2019، ضمن الموسم السادس عشر.

كما أعلنت أنها ستعود لتقديم حفل جوائز ​Billboard Music Awards​ لعام 2019، في 27 آذار/مارس عام 2019 أصدرت "Broken & Beautiful"، الأغنية الفردية لفيلم "UglyDolls".

وتشارك حالياً في تقديم البرنامج الحواري The Kelly Clarkson Show 2019، كما أعلنت أيضاً أنها إنضمت إلى فريق Trolls World Tour.

حياتها العاطفية

في عام 2012 بدأت كيلي كلاركسون في مواعدة مدير المواهب ​براندون بلاكستوك​، إبن مديرها السابق نارفيل بلاكستوك، وتزوجا في 20 تشرين الأول/أكتوبر عام 2013، في مزرعة بلاك بيري في والاند بولاية تينيسي، وعندها أصبح زوجها يدير أعمالها.

وأنجبت كيلي من بلكستوك إبنتهما River Rose في 12 حزيران/يونيو عام 2014، وابنهما Remington "Remy" Alexander ، في 12 أبريل/نيسان عام 2016.

ظنت نفسها مثلية قبل أن تتعرف على زوجها

اعترفت كيلي كلاركسون في برنامج SiriusXM الإذاعي، أنها قبل أن تتزوج لم تنجذب لأي رجل بشكل جنسي، حتى أنها اصبحت مترددة في ميولها الجنسية، لكنها عندما التقت بزوجها، تأكدت بأنها ليست سحاقية أو ثنائية الميول الجنسية.

كيلي كلاركسون: عندما اكون سمينة اكون سعيدة

عانت كيلي كلاركسون كثيراً من تعليقات الناس حول وزنها الزائد، وتقول: "عندما أكون سمينة أكون سعيدة، ويعتقد الناس أن هناك أمراً سيئاً يحصل معي بسبب زيادة وزني، لكن ذلك ليس صحيحاً. بالنسبة لي هذا يمثل السعادة فعندما أكون نحيفة لا أكون في حالة جيدة".

هل تعرضت للخيانة من قبل زوجها؟

في عام 2013 إنتشرت أخبار كثيرة عن خيانة براندون بلاكستوك لكيلي كلاركسون مع إمرأة مجهولة، الا أنهما أنكرا الموضوع وقتها وأكدت كيلي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أن الموضوع عار من الصحة، وأنها لن تنفصل عن زوجها.