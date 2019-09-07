الممثل البرازيلي من أصل لبناني جوليانو لحام: سأصوّر فيلماً في لبنان وأحب هيفا وهبي وفارس كرم وجورج...

ميرنا وليد - بيروت - ​جوليانو لحام​ ممثل برازيلي من أصل لبناني يبلغ من العمر الـ 26 عاماً، هاجر برفقة عائلته عندما كان في الخامسة من عمره، وفي عام 2007 كانت المرة الأولى التي يعود بها لزيارة بلده الأم.

واليوم يتواجد جوليانو مجدداً في لبنان، عائداً من أجل مشروعه الذي ينوي تنفيذه هنا، ومن اجل كسب الشهرة التي يحظى بها في البرازيل هنا بين اهله وناسه.

إليكم هذه المقابلة التي أجريناها معه.

ماذا يعني لك لبنان؟

لبنان هو عائلتي، فأنا في البرازيل برفقة والدي ووالدتي وأخوتي، أما باقي عائلتي فهم يعيشون هنا.

وأحب في لبنان وجود العلاقات العائلية والإجتماعية.

ومباشرة عندما وصلت إلى لبنان ذهبت لرؤية أفراد عائلتي، ومن بعدها زرت عدداً من الاماكن السياحية، وأشاركها مع المتابعين عبر صفحاتي الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، لكي أنقل صورة لبنان الحقيقية للبرازيليين.

وتفاجأت بعدد كبير منهم يراسلونني متفاجئين بجمال لبنان ويقولون لي: "لم نكن نعلم أن لبنان جميل هكذا"، فأقول لهم أنهم لم يروا شيئاً بعد.

ما هو مشروعك الذي تعمل عليه في لبنان؟

أعمل على فيلم سينمائي، رومنسي كوميدي وأريد أن يتم تصويره هنا في لبنان لأنقل صورة لبنان إلى البرازيل، وسيكون للفيلم علاقة بحياتي الخاصة، مثلاً كيف انني لبناني هاجرت إلى البرازيل، وآتي إلى لبنان لرؤية جدي وعائلتي، وهذا الشخص يلتقي بفتاة في الطائرة آتية إلى لبنان لإجراء دراسة عن ثقافته وتاريخه، فتنشأ بيننا علاقة حب هنا في لبنان.

هل لديك فكرة عن الأعمال اللبنانية، أفلام أو مسلسلات؟

اليوم كلا، لكن عندما كنت صغيراً كنا نشاهد أفلاماً لبنانية برفقة والدتي، ومن عامين شاهدت أول فيلم لبناني شارك في الأوسكار، والذي كان "The Insult" أو "قضية رقم 23".

هل تفكر في الإستقرار في لبنان؟

أتمنى ذلك كثيراً، ولكن في حال كان وضع العمل أحسن، إذ حسب ما أعلم أن إيجاد عمل هنا صعب جداً.

هل لديك عمل آخر غير التمثيل؟

اليوم كلا، ولكن قبل أن أدخل مجال التمثيل، كنت ادرس "pilot helicopter" ولكنني لم أكمل، بسبب حبي للتمثيل.

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هل لديك إطلاع او معرفة لأي من الفنانين اللبنانيين؟ وتسمع لأغنياتهم؟

نعم، أحب ​هيفا وهبي​ و​جورج وسوف​ و​فارس كرم​، وأنا أسمع لهم كثيراً في البرازيل، وأصدقائي يستمعون معي، مع أنهم لا يفهمون الكلام لكنهم ينسجمون جداً مع الألحان والأصوات.

هل لديك تواصل مع أحدهم؟

أتواصل مع الفنان جورج وسوف، إذ أنه صديق مقرّب لوالدي، وأنا أحبه كثيراً.

بالنسبة لحياتك الخاصة، هل أنت في علاقة عاطفية؟

اليوم كلا، ولكنني كنت في علاقة.

تفضل أن تكون لبنانية أم برازيلية؟

هذه ليست مشكلة بالنسبة لي، ولكن الأهم ان أحبها كثيراً.

ما هي فكرتك عن الفتاة اللبنانية؟

جميلة جداً، فهي تهتم بنفسها كثيراً وعفوية جداً.

ما هي مواصفات حبيبتك؟

الأهم أن تكون تحب العائلة ومتعلقة بها.