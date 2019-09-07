شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة ديانا كرزون تطلق " هيدا الحكي " على كافة المتاجر الالكترونية والإذاعات العربية والان مع التفاصيل

حققت الفنانة وسوبر ستار العرب ديانا كرزون نجاحا جديدا ، بعملها الغنائي الذي حمل عنوان " هيدا الحكي " بتعاونها مع الشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ لأول مرة ، وتم اطلاق اغنية " هيدا الحكي " على قناتها الرسمية على "يوتيوب".

هيدا الحكي " من الاعمال الغنائية الشبابية المميزة والرومانسية التي صيغة كلماتها باللهجة اللبنانية لتتناسب وروح العصر بمفرداتها ومذاقها الخاص وايقاعاتها ونغماتها التي سحرت بدفئ صوت الفنانة ديانا كرزون ورومانسيتها التي تجلت بشموخ صوتها المحمل بعبق زمن الفن الاصيل ، في جمال الكلمة والصدق في الاحساس .

ويقول مطلع الأغنية:

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بحبك بعشق قلبك ، بعشق نظرات عيونك ، بموت فيكي بجن عليكي ، بضيع من دونك ، هيدا الحكي الي بحب منك اسمعو ، كل يوم كل يوم ، دلعني دللني وغنجني ، اوعا تزعلني ، دوبني بالحنية ، غرقني حب غرقني .

"هيدا الحكي " من كلمات الشاعرة اللبنانية حياة اسبر ومن الحان الملحن فضل سليمان وقام بتوزيعها موسيقياً الموزع عمر الصباغ ، وميكس و ماسترنج استديو عمر صباغ ، كما شارك عدد من الموسيقين بهذا العمل : " جيتار" ارمين ، " ناي " ماهر العلي " صولو " سليم محلا " بزق " حسن ساز واختارت سوبر ستار العرب ديانا كرزون الظهور بصورة غلاف اغنية هيدا الحكي بفستان من ازياء يوسف الجسمي .

للاستماع للأغنية " هيدا الحكي " من خلال الرابط المرفق