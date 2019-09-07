شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب .. مغنية البوب بيلي إيليش تدعو للتظاهر والان مع التفاصيل

حضت مغنية البوب بيلي إيليش متابعيها، البالغ عددهم 37 مليونا بتطبيق "أنستقرام"، على "النزول إلى الشوارع" يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول، للمشاركة في مظاهرات تتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ.

وكتبت عبر حسابها: "حاليا ثمة الملايين من الأشخاص في أنحاء العالم يتوسلون قادتنا للاهتمام (بقضية المناخ)، درجات الحرارة ترتفع بوتيرة غير مسبوقة والجليد يذوب ومستوى المحيطات يرتفع والحياة البرية تُسمم وغاباتنا تحترق".

Advertisements

وأصدرت إيليش، الأربعاء، فيديو كليب أغنية "آل جود جيرلز جو تو هل" المليئة بالإشارات الرمزية إلى الكوارث البيئية.

ومن المزمع تنظيم مظاهرات ضخمة بقيادة شباب حول العالم للضغط على الزعماء المجتمعين بنيويورك في إطار قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ في 23 سبتمبر/أيلول.

ومن المتوقع أن تقود الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج الاحتجاجات في نيويورك، وقد وصلت إلى أمريكا الأسبوع الماضي بعد عبورها المحيط الأطلنطي على متن زورق سريع لا يصدر انبعاثات الكربون.