إطلاق النار على محامٍ سويدي دافع عن آيساب روكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة السويدية إصابة المحامي الذي مثّل مغني الراب الأمريكي آيساب روكي، بطلقات نارية، الجمعة، في ستوكهولم.

وأوضحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في محاولة قتل المحامي هنريك أولسون ليليا، بعدما أطلق مهاجم النار عليه في جزيرة كونجشولمن الصغيرة الواقعة في العاصمة السويدية فيما وصفته السلطات بأنه "تصرف فردي"، وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الهجوم لا يبدو مرتبطا بعمله.

وجاء في بيان للشرطة: "نقل المصاب بسيارة إسعاف الى المستشفى، وما زالت خطورة إصابته غير معروفة في هذه المرحلة".

وذكرت وسائل إعلام أنه جرى إطلاق النار على ليليا مرات عدة خارج المبنى السكني، حيث يعيش فيما كان متجها إلى العمل، وأن هناك معلومات تفيد بأنه أصيب في صدره ورأسه وبطنه.

وكان ليليا في فريق الدفاع عن آيساب روكي عندما حكم على المغني بالسجن مع وقف التنفيذ في أغسطس/آب، بعد إدانته بتهمة اللجوء إلى العنف خلال عراك وقع في شوارع ستوكهولم في أواخر يونيو/حزيران، إلا أنه تخلى عن القضية وسلّمها إلى زميله سلوبودان يوفيتشيتش لأسباب مجهولة.