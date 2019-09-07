"عرايس الخوف" لنوري بوزيد يفتتح مهرجان قرطاج السينمائي

اختارت إدارة مهرجان قرطاج السينمائي أحدث أفلام المخرج التونسي الكبير نوري بوزيد "عرايس الخوف" لافتتاح الدورة المقبلة التي ستعقد في الفترة بين 26 أكتوبر/تشرين الأول و2 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتحمل الدورة اسم المنتج نجيب عياد رئيس المهرجان الراحل الذي توفي يوم 16 أغسطس/آب الماضي.

وكان العرض العالمي الأول لفيلم "عرايس الخوف" قبل أيام قليلة في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي بإيطاليا.

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فيما سبق للمخرج التونسي المخضرم الحصول على "التانيت الذهبي" (الجائزة الكبرى لمهرجان قرطاج) مرتين من قبل، الأولى عام 1986 عن فيلم "ريح السد"، والثانية عام 2006 عن فيلم "آخر فيلم".

وتشهد الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج السينمائي عرض مجموعة من أحدث ما أنتجته السينما التونسية، إذ تعرض مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أفلام "نورا تحلم" بطولة هند صبري وإخراج هند بوجمعة، و"بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي، و"قيرة" إخراج الفاضيل الجزيري.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ستعرض أفلام "قصة حقيقية" إخراج أمين لخنش، و"هروب" إخراج يؤاب الدشراوي، و"سراب" إخراج" فاتن الجزيري.

أما في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فسيعرض فيلم "على العارضة" إخراج سامي التليلي، فيما تتضمن مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة عرض فيلمي "أهل الكهف" إخراج فخري غزال، و"من طين" إخراج يونس بن سليمان.