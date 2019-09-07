شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: حكيم بخير وسيارة تسير بجواره تعرضت لحادث أحدثت بلبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مقربة من النجم حكيم أنه لم يتعرض لحادث مرورى على طريق السويس، موضحة أنه بخير وفى منزله حالياً، وأن الأمر اختلط على الجمهور، بسبب تعرض سيارة كانت تسير بجوار سيارته لحادث، وهو ما تسبب فى حالة البلبلة لدى الجمهور.

وكانت أخبار قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى أن حكيم تعرض لحادث مرورى أثناء سيره على طريق السويس، وتم نقله لأحد المستشفيات، لكن مصادر مقربة من حكيم أكدت أن الخبر عارٍ تماما من الصحة وأن الفنان بخير.

حكيم أحيا مؤخرا حفلا غنائياً فى الساحل الشمالى، وقدم مجموعة من أغانيه الشعبية التى نالت إعجاب الجمهور، ومنها "حلاوة روح" ونظرة وكلمة ".