- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تضع اللمسات النهائية على فستان حفل زفافها من أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد لعمل الترتيبات اللازمة لحفل زفافهما خلال الفترة المقبلة، كما تتابع "هنا" اللمسات الأخيرة لفستان الزفاف للمصمم
سامو هجرس الذى انتهى من التصميم .
وبدأت هنا فى دعوة أصدقائها من خارج الوسط وتحديداً أصدقاء الدراسة، وكما بدأ العروسين في دعوة الأصدقاء من الوسط الفنى، الذى عاد مؤخراً من بلغاريا بعد انتهاء من مشاهد فيلمه "العارف" مع أحمد عز هناك حيث وجه الدعوة لأسرة العمل لحضور حفل الزفاف .
واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديد حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.
هنا الزاهد
هنا الزاهد وأحمد فهمى
هنا الزاهد وأحمد فهمى
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تضع اللمسات النهائية على فستان حفل زفافها من أحمد فهمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.