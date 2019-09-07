فن ومشاهير

هنا الزاهد تضع اللمسات النهائية على فستان حفل زفافها من أحمد فهمى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تضع اللمسات النهائية على فستان حفل زفافها من أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد لعمل الترتيبات اللازمة لحفل زفافهما خلال الفترة المقبلة، كما تتابع "هنا" اللمسات الأخيرة لفستان الزفاف للمصمم 

 

سامو هجرس الذى انتهى من التصميم .

 

وبدأت هنا فى دعوة أصدقائها من خارج الوسط وتحديداً أصدقاء الدراسة، وكما بدأ العروسين في دعوة الأصدقاء من الوسط الفنى، الذى عاد مؤخراً من بلغاريا بعد انتهاء من مشاهد فيلمه "العارف" مع أحمد عز هناك حيث وجه الدعوة لأسرة العمل لحضور حفل الزفاف .

Advertisements

 

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديد حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

 

هنا الزاهد (1)
هنا الزاهد 

هنا الزاهد (2)
هنا الزاهد وأحمد فهمى

هنا الزاهد (3)
هنا الزاهد  وأحمد فهمى

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تضع اللمسات النهائية على فستان حفل زفافها من أحمد فهمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا