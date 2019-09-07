شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تضع اللمسات النهائية على فستان حفل زفافها من أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد لعمل الترتيبات اللازمة لحفل زفافهما خلال الفترة المقبلة، كما تتابع "هنا" اللمسات الأخيرة لفستان الزفاف للمصمم

سامو هجرس الذى انتهى من التصميم .

وبدأت هنا فى دعوة أصدقائها من خارج الوسط وتحديداً أصدقاء الدراسة، وكما بدأ العروسين في دعوة الأصدقاء من الوسط الفنى، الذى عاد مؤخراً من بلغاريا بعد انتهاء من مشاهد فيلمه "العارف" مع أحمد عز هناك حيث وجه الدعوة لأسرة العمل لحضور حفل الزفاف .

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واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديد حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.