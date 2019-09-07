ظافر العابدين يدخل في صراع مع أحمد السقا فى «العنكبوت»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم والممثل التونسي ظافر العابدين، تصوير مشاهده في فيلم “العنكبوت” بمدينة الأقصر، حيث يواجه النجم أحمد السقا، خلال أحداث العمل.

ويجسد “ظافر” في الفيلم شخصية رجل أعمال كبير ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير ومن هنا يبدأ الصراع بينه وبين السقا.

وتدور أحداث فيلم “العنكبوت” فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

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ويشارك فى بطولة العمل كل من النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وكان النجم التونسي قد تواجد مؤخرا، في لندن، حيث قرر قضاء أجازته برفقة زوجته وابنته الوحيدة «ياسمين» هناك.

الفنان الذي تغيب عن المشاركة في مارثون دراما رمضان هذا العام، داعب محبيه بمقطع فيديو طريف، ظهر فيه داخل مدينة ملاهي للأطفال، ويبدو أنه قرر ممازحة محبيه خلال قضائه وقت طريف مع ابنته، إذ ظهر داخل أحد الألعاب الترفيهية بوجه جاد، معلقاً على الفيديو: «تحضيرات للدور الأكشن القادم».