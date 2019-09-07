شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد تكشف ملصق الدورة الـ 9 والان مع التفاصيل

كشفت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد ملصق الدورة الـ9 التي تعقد خلال 4 - 8 أكتوبر/تشرين الأول.

ويحتفي المهرجان، في دورته الجديدة بالسينما التونسية، التي ستكون حاضرة كضيفة شرف، ويشهد الافتتاح عرض الفيلم التونسي "في عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي، إضافة إلى عرض 4 أفلام روائية طويلة، و4 أفلام روائية قصيرة في مختلف أقسام المهرجان.

وكانت إدارة المهرجان وقعت بروتوكول تعاون مع المركز الوطني التونسي للسينما والصورة، بشأن الفعاليات التونسية التي يحتضنها المهرجان، مثل إقامة معرض ملصقات كلاسيكية تروي تاريخ السينما التونسية، وتنظيم ندوتين عن "السينما التونسية بين الماضي والحاضر"، ونشاط المركز الوطني للسينما والصورة، فيما يشارك عدد كبير من السينمائيين والإعلاميين التونسيين بالدورة.