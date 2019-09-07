"المساواة بين الرجل والمرأة بالسينما" بمهرجان سلا المغربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُنظِّم المهرجان الدولي لفيلم المرأة بمدينة سلا المغربية ضمن فعاليات دورته الـ13 التي تنطلق 16 سبتمبر/أيلول، ندوة حول "المساواة بين الجنسين في صناعة السينما"، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي.

وقالت إدارة المهرجان: "هذه الفعالية الفنيّة تسعى للانفتاح على محيطها الدولي الثقافي، لذا سيشارك المهرجان في برنامج يدخل ضمن خطة عمل منظمة اليونسكو من أجل المساواة بين الجنسين، والمناصفة بين المرأة والرجل، دعماً لحرية التعبير والتنوع، وهو برنامج مدعم من طرف الاتحاد الأوروبي، ويهدف أساساً إلى تعزيز صورة ومكانة المرأة من خلال دورها في صناعة السينما".

ويشارك في الندوة المستفيدون من برنامج اليونسكو "ميد فيلم" للدول العربية، وخبراء دوليون وعدد من الفاعلين في قطاع صناعة السينما.

تُختتم فعاليات المهرجان في 21 سبتمبر/أيلول، ويشارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة النجمة المصرية دينا الشربيني، في أول تجربة لها كعضو لجنة تحكيم.

كما تضم اللجنة الكاتبة والمخرجة شنتال ريتشارد من فرنسا، والمنتجة فلور نوبرتس من هولندا، والممثلة آمال عيوش من المغرب، والمخرجة سونيا شامخي من تونس، والناقدة فاتوكينيه سين من السنغال، فيما ترأس اللجنة المخرجة والمنتجة ماريونهانسل من بلجيكا.