فيلم وودي آلن الممنوع من العرض بأمريكا يفتتح مهرجان دوفيل

افتتحت الدورة الـ45 لمهرجان السينما الأمريكية في دوفيل بشمال غرب فرنسا، الجمعة، بعرض فيلم المخرج الأمريكي وودي آلن الجديد "أيه رايني داي إن نيويورك" الممنوع في السينمات الأمريكية، وتكريم الممثل الأمريكي الإيرلندي بيرس بروسنان.

وأدى بيرس بروسنان (66 عاما) دور جيمس بوند في 4 أفلام بين 1995 و2002، وشارك في 60 فيلما، وقال بروسنان على السجادة الحمراء: "أنا فخور جدا بهذا التكريم وهو فرصة للتأمل: كيف مضى الوقت؟ هل عملت بما يكفي؟ هل أستحق هذا التكريم؟".

وحول عرض فيلم وودي آلن رغم احتجاجات حركات نسوية بسبب اتهامات موجهة إليه بارتكاب انتهاكات جنسية، علّق بروسنان: "وودي آلن مخرج رائع، وعمله له مغزى كبير، أتمنى له النجاح".

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وأثار قرار عرض الفيلم الممنوع في السينمات الأمريكية خلال الافتتاح استنكارا من ناشطات نسويات أمريكيات كما حدث مطلع سبتمبر/أيلول في مهرجان فينيسيا مع فيلم "أمريكان سكين" للمخرج الأمريكي نايت باركر الذي برئ عام 2001 من تهمة الاغتصاب.

وقالت مؤسسة مجموعة "ويمن أند هوليوود" ميليسا سيلفرستين عبر موقع "تويتر": "نايت باركر والآن وودي آلن.. إنه صيف المعتدين".

وألغت شركة "أمازون" عرض فيلم وودي آلن في السينمات الأمريكية بعدما جددت ابنته بالتبني عام 2018 في خضم موجة #مي_ تو اتهامات له بارتكاب انتهاكات جنسية في حقها تعود إلى 1992 عندما كانت في سن الـ7، ولطالما نفى وودي آلن أن يكون أقدم على ذلك.

وتترأس الممثلة الفرنسية كاترين دونوف لجنة التحكيم التي ستختار في 14 سبتمبر/أيلول الفائز من بين 14 فيلما في المسابقة الرسمية من بينها 6 من إخراج نساء.