د. نبيل خوري: المتنمّرُ على مقومات غيره الجسدية مريضٌ نفسيًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في عصر السوشال ميديا، تفشّت ظاهرة التنمّر في مجتمعاتنا أكثر وأكثر؛ إذ يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الاستهزاء بالشكل أو المقومات الجسدية لدى غيرهم من دون الأخذ بعين الاعتبار مدى الأذى النفسي لذلك.

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن النجمة إليسا تعدّ من أكثر النجوم الذين تعرضوا لحملات التنمّر الإلكتروني على خلفية نشر بعض الصور التي آثارت حفيظة عدد من الأشخاص.

الفيديو المرفق، يتحدث خلاله الأخصائي في علم النفس د.نبيل خوري عن التنمر والعقد النفسية التي يعيشها المتنمّر.