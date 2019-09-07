- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا من أولياء الله الصالحين فى فيلم "صاحب المقام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة يسرا تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "صاحب المقام" الذى تعود به للسينما بعد فترة طويلة من الغياب، وتجسد شخصية مهمة ومحورية وجديدة عليها وهى من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين بعد وقوعه في مشكلة كبيرة، حيث أوشكت يسرا على الانتهاء من التصوير ويتبقى لها حوالى شهر ونصف وتنتهى من التصوير ليدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعداداً لطرحه فى السينمات.
يسرا
فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، والنجم الكوميدى بيومى فؤاد، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة نسرين أمين، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.
وكانت آخر أعمال يسرا فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا من أولياء الله الصالحين فى فيلم "صاحب المقام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.