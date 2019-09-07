زينة: "أمي ضربتني بسبب هذا الفيلم .. وحاربت من أجل هذا الدور"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

صرحت الفنانة زينة، في حوارها مع مجلة "سيدتي" بالعديد من التصريحات عن فيلمها القادم، وحياتها الخاصة، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تصريحات زينة:

- لم يكن هناك خلاف على الإطلاق خلال تصوير فيلم "الفلوس" مع تامر حسني، ولا يوجد أي خلاف على اسم الفيلم، كما يردد البعض.

- فيلم "الفلوس" مليء بالأكشن والدراما والكوميديا والرومانسية، وهو قصة تامر حسني وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، هو كاتب "شاطر جداً"، وأتمنى أن ألتقي معه في أعمال أخرى.

- أي موهبة في أي مجال للفن تفتح مصر ذراعيها لها دائماً، وسعيد الماروق أحد نجوم الإخراج المميزين.

- أنا صديقة سعيد الماروق منذ 15 عام، وكل عمل كان يخرجه في مصر، أو ترشيحاته في اختيار فريق العمل تكون لي، لكني كنت لا أجدها مناسبة لستايل زينة، وعلى الرغم من ذلك استمر في هذا الأمر حتى التقينا في الفيلم الذي يجمعني بتامر حسني.

- تامر حسني قدم أغنية وحيدة في الفيلم ولأول مرة أغني معه.

- لم يتبق لديّ في تصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر" سوى مشهد واحد، لكن هناك مداولات بين منتجي الفيلم حول موعد طرحه، فلم يُحدد بعد هل سيُطرح في أحد المهرجانات الدولية خاصة أنه يحمل صبغة الجوائز أم لا؟

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- حاربت للحصول على دوري في "التاريخ السري لكوثر"، وعرض علّي المنتج بطولة 3 أفلام كوميدية، فاشترطت للموافقة الحصول على دوري في "التاريخ السري لكوثر".

- أنغام حرة في تصرفاتها، وليس من حق أي إنسان أن يتدخل في حياة الفنان الشخصية، فأنغام لديها حرية التصرف في خصوصياتها، وعلى الناس احترام ذلك.

- أحد أبنائي مجنون بشخصية اللاعب محمد صلاح، والآخر مجنون بالنجم تامر حسني.

- قدمت عملاً مسرحياً في بداية مشواري الفني مع أبناء عادل إمام وخالد سرحان اسمه "جزيرة القرع"، من إخراج رامي إمام، لم يسجل، ولكن أشاد به النقاد والمشاهدين. وللأسف لم أستطع تسجيله، لكني لو وجدت عملاً مناسباً، فلن أتردد في تقديمه.

- كنت خائفة عندما أدّيتُ شخصيتي في "لأعلى سعر"، والحمد لله أنها نالت إعجاب المشاهد، لكن لا أخاف أن يضعني المؤلفون في هذا الحيز، لأنني أنا من أختار، ولا أحد يفرض عليّ أن أقدم مثل هذه الأدوار. السيناريو الذي يعجبني أقدمه، والذي لا أراه مناسباً أرفضه.

- في طفولتي كنت شقية جداً، وصورتُ فيلم "أرض الخوف" مع الفنان الراحل أحمد زكي، دون علم أسرتي وعُرض في السينما وعمري 17 عاماً، اكتشفت هذا الأمر خالتي التي كانت في السعودية عندما شاهدت الفيلم، وفوجئت بأني ضمن فريق العمل، فاتصلت بماما وأفشت السر، ولم تصدق والدتي ذلك وعندما تأكدت من الأمر، نلت منها ضرباً مبرحاً "علقة سخنة"، وفي الوقت ذاته ضحك أبي كثيراً. وعندما هدأت العاصفة اجتمع بي واعترفت له بأني أحب التمثيل، فسمح لي بذلك لكن بشرط قراءة العمل قبل قبوله. وافقت خلال تلك الفترة على عرض فيلم "مذكرات مراهقة"، فرفض والدي الدور وأغلق أمامي باب الفن، حتى بدأت فيلم "حالة حب"، ثم توالت الأعمال.

- منذ فترة طويلة لا آكل اللحوم، ولحم الدجاج لا أعرف طعمه، وكذلك اللحم العادي، باستثناء فترة حملي، إذ شدّد الطبيب على ضرورة تناول اللحم لوجود نقص بروتيني خلالها.