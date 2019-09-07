تراند اليوم : سميرة سعيد تحبط أزمة كادت تتفجر بينها وبين الفنان المصري بيومي فؤاد بقرار جريء...

كشف برنامج "the Insider بالعربي" عن قصة طريفة حدثت بين المطربة سميرة سعيد و الفنان بيومي فؤاد.

وكشف البرنامج أن أغنية "سوبر مان" التي غنتها سميرة سعيد كانت تتضمن

مقطعًا يقول: "الراجل الراجل قبل ما ‏يتجوز يبقى أحمد عز، وبيتحول بيومي

فؤاد".‏

وعلى الرغم من إعجاب سميرة بكلمات الأغنية إلا أنها قررت حذف المقطع الذي يتحدث عن بيومي فؤاد حرصا على عدم الإساءة له.

علّق بيومي فؤاد على تلك المعلومة ضاحكًا، وقال: "كتر خيرها إنها اتشالت".‏

