تراند اليوم : كريم عبد العزيز يروي أغرب ما رآه في "اسطبل الخيل" المملوك للفنان أحمد السقا...

روى الفنان كريم عبد العزيز تفاصيل أغرب موقف جمعه بزميله الفنان أحمد السقا أثناء زيارته لـ"اسطبل" الخيل الخاص به.

وقال "عبد العزيز" في لقاء مع برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة: "مرة كنت رايح أزور أحمد السقا في اسطبل الخيل بتاعه .. وأول ما نزلت من العربية لقيت (عجل) بيجري زيه زي الكلاب ومعاه كورة وقعد يلعب بيها".

وأضاف: "العجل مش فاهم إنه عجل .. لكن معتقد إنه كلب .. وتقريبا أحمد السقا كان بيدربه على إنه يبقى كلب وبيشتريله كور .. والعجل صدق إنه كلب".

و كشف "عبد العزيز" تفاصيل أغرب موقف حدث بينه وبين زميله وصديقه الفنان أحمد حلمي.

وقال "كريم عبد العزيز" : "كنا في كواليس مسرحية حكيم عيون .. وفجأة هزرت مع أحمد حلمي .. مسكته وشيلته ورفعته لكني تعثرت ووقعنا احنا الاتنين وهو رجله اتكسرت".

وأضاف: "بقينا في مصيبة .. هنعمل المسرحية ازاي؟ .. لكن حلمي غير الدور على أساس إن الشخصية اللي هيقدمها تبقى رجلها مكسورة .. وسبحان الله التغيير دا صنع جو من الضحك بشكل هيستيري وسط الجمهور".