تأجيل تكريم خالد الصاوي بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي للدورة القادمة

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، تأجيل تكريم الفنان القدير خالد الصاوي بمنحه ميدالية المهرجان التذكارية إلى الدورة القادمة، وذلك نظرا لارتباطه المسبق بحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام. نظرا لارتباطه المسبق بحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام. ويذكر أن من المقرر أن تنطلق الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر برئاسة الدكتور سامح مهران، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يستمر 19 من نفس الشهر. 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر برئاسة الدكتور سامح مهران، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يستمر 19 من نفس الشهر.

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