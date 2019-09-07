بالصور.. محمد ثروت يظهر بشكل جديد في "ريما"

بدأ الفنان محمد ثروت، تصوير أولى بطولاته السينمائية والتي قرر أن تكون بعيدة كل البعض عن الكوميديا من خلال دوره في فيلم "ريما".

وقال الفنان محمد ثروت: "إنه منذ بدايته في مجال التمثيل داخل مسرح الإبداع بعرض "قهوة سادة" وحتى الآن يقوم بتجسيد الأدوار الكوميدية سواء في صورة الشخص الطيب أو الشرير، ولكنه في النهاية هدفه

إضحاك الجمهور، لكن عندما عرض عليه فيلم "ريما" وجد قصة مختلفة حول رؤية الغيب مطروحة بشكل جديد من خلال مجموعة من الشخصيات الدرامية مرتبطة جميع فروعها بالطفلة "ريما".

وأضاف ثروت: أنا أجسد شخصية تدعى "نجيب" وهو رجل أعمال جاد يتعرض إلى بعض المواقف تجعله يفقد ثباته

الانفعالي ويضحي بكل شيء من أجل الانتقام".

الفيلم بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، ومن السعودية: يوسف أحمد وعبدالعزيز جميل.

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بالإضافة إلى ظهور خاص للنجوم: صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ميدو عادل، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.