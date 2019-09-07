فيلم "نحن وهم".. رسالة حب وسلام في "فينيسيا السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرض البريطاني روجر ووترز المؤسس المشارك لفرقة "بينك فلويد" فيلمه الغنائي "أص بلس زم" (نحن وهُم) في مهرجان فينيسيا السينمائي خارج المسابقة الرسمية، الجمعة.

وقال ووترز إن رسالة الفيلم الرئيسية هي "فقط.. الحب والسلام"، مضيفاً: "نحن نعيش في أوقات خطيرة للغاية وربما يكون هذا العرض شكلا من أشكال التحذير لنقول إن هذا عبث، ذلك الذي نسمح بحدوثه".

ويظهر ووترز خلال الفيلم في أمستردام عام 2017 بإحدى محطات جولته العالمية "أص بلس زم"، ويقدم أغاني لفرقته وأيضا من ألبومه الأخير "هل هذه هي الحياة التي نريدها حقا"، ويُعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية بمهرجان البندقية.

وفي الخلفية تظهر سلسلة من تسجيلات الفيديو التي تتصدى لمجموعة من القضايا ومنها الصراع وأزمة المهاجرين والحقوق المدنية وقضايا سياسية.