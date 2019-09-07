بعد عام، داليدا خليل تحتفل ومفاجآت بالجملة قريبًا

استطاعت النجمة اللبنانية داليدا خليل ان تثبت نفسها على الساحة التمثيلية بعد سلسلة من الادوار الناجحة ان على صعيد المسلسلات أو الافلام السينمائية.

أيضاً لـ داليدا تجربة وحيدة ناجحة في عالم الغناء وذلك بعدما فازت بلقب “ديو المشاهير”، حيث اطلقت أغنية بعنوان “وردة ووردة”، صورتها على طريقة الفيديو كليب في كييف، حيث قدّمت في العمل، الذي وقعه المخرج زياد خوري، لوحات راقصة استثمرت فيها مهاراتها في هذا المجال خاصة بعدما تألقت خلال مشاركتها في الموسم الثالث من “رقص النجوم”.

ولأن ايلول شهراً مميزاً في حياة داليدا الفنية، خاصة أنه شهد على اطلاق أول أغنية لها وهي “وردة ووردة” (كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع ميشال فاضل) بتاريخ 6 ايلول/سبتمبر 2018.

Advertisements

أحبت داليدا أن تحتفل بهذه المناسبة الجميلة بعد عام على طرح العمل، وكتبت على حسابها على انستغرام: “شكرًا لكم جميعًا على دعمكم المستمر. العديد من المفاجآت في الطريق”.

نشير ان “خليل” كانت قد سجلت أغنية في استديو الموزع الموسيقي عمر صباغ، ومن المتوقع ان تطرحها فور الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها.

أيضاً بدأت داليدا منذ أسبوعين تصوير مسلسل درامي جديد، على أن نكشف لاحقاً تفاصيل الشخصية التي تجسدها، حيث تلعب دور البطولة الى جانب نخبة من أهم الأسماء في عالم الدراما.