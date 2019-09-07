ماجد المهندس ينقل احساسه الحقيقي في “غور” الى الجمهور

يستمر الفنان العراقي ماجد المهندس منذ تجديد تعاقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لهذا العام، بطرح أغنيات متتالية، جميعها تتميّز بكلماتها وألحانها الرائعة والتي يقدّمها المهندس بصوته الهذب وإحساسه المرهف.

منذ يومين، طرحت شركة روتانا على قناتها عبر يوتيوب، أغنية جديدة للفنان ماجد المهندس، جاءت بعنوان “غور”، وهي من كلمات واحد، ألحان وتر وتوزيع رأفت.

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الأغنية تحكي قصة حبيب يراسل حبيبته ويطلب منها مبادلته مشاعر الغرام والاعجاب، وقد طُرحت هذه القصة في كلمات ساحرة، وقد زادها جمالاً صوت المهندس الهادئ واحساسه الحقيقي الذي ساعد الاغنية بالوصول اسرع الى المستمعين فدخلت قلبهم بسلاسة، الامر الذي جعل الاغنية تحصد في يومين فقط أكثر من 600 الف مشاهدة.

اشارة الى ان اغنية “غور” لم تُطرح على طريقة الفيديو كليب بعد، في حين تقول معلومات إن المهندس يستعد لتصويرها قريبًا على أن يطرح الفيديو في نهاية شهر ايلول الحالي.

هذا وكان المهندس قد طرح في وقت سابق أغنيتين، الاولى بعنوان “لا تشتكي”، من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان صادق الشاعر وتوزيع عصام الشرايطي، والثانية “أوقعلك عقد”، من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم، وتوزيع موسيقى أحمد المهندس، ولاقت الاغنيتان نجاحًا كبيرًا واعجابًا من قبل الجمهور.