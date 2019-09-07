نجوم الفن يتسارعون في كتابة التهاني لرجاء الجداوي احتفالًا بعيد ميلادها الـ81

رحلة فنية طويلة للفنانة رجاء الجداوي مع عالم الفن، حيث قدمت ما يقارب 300 عمل فني خلال العقود الماضية، واستطاعت أن تحافظ على علاقتها القوية بجميع النجوم في الوسط الفني، مما جعلها من أهم النجمات في العالم العربي، حيث تسارع النجوم في كتابة التهاني للفنانة رجاء الجداوي بمناسبة عيد ميلادها الـ81، حيث كتب أكثر من نجم رسالة يهنئ فيها الفنانة بعيد ميلادها ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنان هشام ماجد الذي نشر عبر حسابه على "انستغرام" صورة تجمعه مع الفنانة رجاء الجداوي وعلق عليها قائلا:" "كل سنة و أنتي طيبة يا أشيك حاجة في مصر"

أما الفنانة شيماء سيف فنشرت كذلك عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي وكتبت عليها تهنئة وصفت فيها رجاء الجداوي بملكة القلوب وست الهوانم فكتبت:"عيد ميلاد ملكة قلبى وحبيبتى وكل حاجة حلوة فى الدنيا احلى جوجو واشيك جوجو وأخف دم جوجو بحبك اووووى وكل سنة وانتى ملكة متوجة فى قلوبنا ياست الهوانم".

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الفنانة رجاء الجداوي لم تنشر عبر حسابها على "انستغرام" أي إشارة تظهر إحتفالها بعيد ميلادها، ولكن نشرت مجموعة من الصور لها في منزلها علقت عليها الفنانة رانيا فريد شوقي قائلة:"حلوة الحلوات ربنا يخليكي لينا"،وهنأت الفنانة فيفي عبده كذلك الفنانة رجاء الجداوي بعيد ميلادها عبر حسابها على "انستجرام".

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الفنانة رجاء الجداوي من النجمات اللاتي نجحن في صناعة اسم كبير في الوسط الفني العربي، وكذلك في عالم الإعلام حيث شاركت الاعلامي عمرو أديب في تقديم فقرة "اسألوا رجاء" ما يقارب الـ15 عاما، فضلا عن استمرارها في تقديم الأعمال الفنية الناجحة والتي تجاوزت الـ300 عمل

ويذكر أن الفنانة رجاء الجداوي بدأت حياتها كعارضة أزياء في نهاية الخمسينات، وتزوجت من لاعب الكرة الراحل حسن مختار واستمر زواجهما ما يقارب 45 سنة.

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