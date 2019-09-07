راغب علامة يعترف بتعمده استفزاز أحلام ويتهم الصحافة بإشعال الخلاف

أكد النجم اللبناني راغب علامة، أن خلافه مع المطربة الإماراتية أحلام ليس كما يعتقده الجمهور أو ما كشفت عنه الصحافة، معترفًا أنه كان يتعمّد استفزازها في برنامج "أراب أيدول" عندما كانا في لجنة التحكيم، مضيفًا وهو يضحك "غالبًا أنا كنت زجزجها"، موضحًا في تصريحات تلفزيونية، أن الجمهور توقّع شيئًا معينًا في الخلافات بينهما وأن الأمور شخصية، متهمًا الصحافة بإشعال الأمور أكثر، ولكن الخلافات بينهم كانت بسبب أمور أخرى خاصة بالعقود وخلافه.

وقال علامة وهو يتحدّث عن تفاصيل تعاقده مع إدارة Mbc على مشاركته في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" الذي تشاركه فيه أحلام بلجنة التحكيم مرة أخرى، إنه عند التعاقد قالت له إدارة البرنامج: "يجب أن تكون العلاقة بينكما جيدة".

وأكّد أنه قال لهم: "ما عندي مشكل معها والله"، مستطردًا: "الجمهور أخذ صورة أن بيننا خلافًا منذ برنامج آراب أيدول ولكن خلافنا كان على الهواء وليس خلافًا شخصيًا ساهمت في إشعاله الصحافة".

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من جانبها أكّدت أحلام، في تصريحات تلفزيونية أن الخلاف مع راغب علامة مهني، مضيفةً أن برنامج ذا فويس مختلف عن أراب أيدول، لأن الأخير كان كل عضو في اللجنة يقول رأيه في الشخص الذي يعرض موهبته، أما في ذا فويس فيقول كل مدرب رأيه في الموهبة التي يختارها في لجنته.

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ومن المعروف أن راغب علامة وأحلام تصالحا مؤخرًا وتحدّث الفنان اللبناني، بشأن لقائهما الأوّل ووصفه بالجيد ووجود تغيير كبير في شخصية أحلام، مقارنةً بما كانت عليه من قبل، موضحًا في تصريحاتٍ تلفزيونية: "اللقاء كان وديًا جدًا، وهي متغيرة كتير قلبًا وقالبا حتى في الشكل اتغيرت، هدا فرق يمكن".

يُذكر أنَّ راغب علامة لديه تجارب سابقة في لجان تحكيم برامج المواهب، الأولى في برنامج "أراب آيدول" بموسميه الأول والثاني 2012-2013 إلى جانب حسن الشافعي وأحلام، ولاحقًا دخلت نانسي عجرم على الخط، لكنّ مسيرته لم تكتمل لأسباب عدّة، يُقال إنّها تتعلّق ببعض المشاكل بينه وبين أحلام أدّت إلى اعتذاره عن المشاركة في الموسم الثالث.

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