إليسا تواجه التنمُّر من جديد بسبب "الكرش" والوزن الزائد في آخر إطلالتها

واجهت الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرًا العديد من حملات التنمر ضدها بسبب بعض الصور التي تقوم بنشرها، آخرها كانت صورة جمعتها بمواطنها الفنان اللبناني فارس كرم وتظهر بالصورة وقد كسبت وزنًا زائدًا خاصة من ناحية "الكرش"، لتنهال عليها التعليقات السلبية والساخرة بسبب وزنها، ففي البداية وجّهت إليسا رسالة لكل الساخرين منها عبر تغريدة قالت فيها "موتوا بغيظكم"، ثم عادت وقرّرت توجيه رسالة لجمهورها ومتابعيها والذين ساندوها وقاموا بالرد ومهاجمة كل الساخرين، بالإضافة لتوجيه كلمات الحب لنجمتهم وقالت إليسا في هذه التغريدة: "قرأت جميع تغريداتكم، أشعر بحبكم ودعمكم الكبير لي، لذلك لا شيء ممكن أن يزعجني ما دمتم موجودين، أحبكم جميعًا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها إليسا لموجة من السخرية بسبب صورة، فسبق أن نشرت إليسا سابقًا صورة بدت فيها ملامحها غريبة عرضتها للسخرية والتنمر.

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وعلى صعيد مختلف أثارت الفنانة اللبنانية مؤخرًا حالة من الجدل والتساؤلات بعد إعلانها اعتزالها بسبب ما وصفته بـ "المافيا" في عالم الفن، إلا أنها عادت وأكدت أنها ما زالت تعمل على ألبومها الخير ولديها العديد من الحفلات التي ستحييها قبل اعتزالها بشكل كامل ونهائي.

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