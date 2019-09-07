"عرايس الخوف" يفتتح أيام قرطاج السينمائية









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: اختارت أيام قرطاج السينمائية 2019 "دورة نجيب عياد" أن يكون "عرايس الخوف" للنوري بوزيد فيلم الافتتاح .

وشهد"عرايس الخوف" للنوري بوزيد، الذي سبق وتوج بالتانيت الذهبي في مناسبتين "ريح السد"سنة 1986 و"Making Off أخر فيلم " سنة 2006 عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي 2019.

في "عرايس الخوف" ترافق الكاميرا "زينة" و"دجو" في رحلة عودتهم إلى تونس من سوريا في ديسمبر 2013.. شابتان هاربتان من "داعش" لمجتمع يرفض المسامحة ..لكل حكايتها ونهايتها..

تصارع كل من "زينة" و"دجو" للبقاء وإعادة بناء الذات بمساعدة المحامية "نادية" والطبيبة "درة" ولكن "دجو" تجد في كتاباتها أفضل ملجأ وتختار زينة أن تفضي ببؤسها للشاب "المثلي" ادريس رفيق مشوار اثبات الوجود أمام المحكمة..

"عرايس الخوف"، الذي كان من اختيار مدير عام أيام قرطاج السينمائية الفقيد نجيب عياد لافتتاح أيام قرطاج السينمائية المزمع تنظيمها من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2019 هو من بطولة نور حجري، مهدي حجري وعفاف بن محمود.

عرايس الخوف انتاج عفاف بن محمود "Mésanges Films" وخليل بن كيران "ليسيا للإنتاج".

