ريتشي يطلق ألبومه الجديد في ملبورن

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: احتفل نجم البوب اللبناني - الأسترالي ” ريتشي“ بإطلاق ألبومه الجديد "Lost in a EP" وبعيد ميلاده الثلاثين الأسبوع الفائت في حفلة خاصة ضمّت ١٠٠ شخص من أصدقائه وعائلته.



في ملبورن، مساء السبت، حوّل ريتشي مستودع Ellis Street Studio إلى تجربة سجادة سوداء وصالة استماع حيَّة وحفلة رقص. ظهر ريتشي في سترة برّاقة، وأحذية ألكساندر مكوين المرصعة ، وبقميص ذو أكمام قصيرة مستوحاة من كوكب "Saturn" ، وهي إشارة إلى الأغنية الأخيرة "Saturn Return" من ألبومه الجديد "Lost in a EP"



زُيِّنت صالة الحفل بجِدار يتمحور موضوعه وزينته عن ألبوم " Lost in a EP " بالإضافة إلى عارضي أزياء يرتدون ماركة ال"بربري" الملونة و"ستيلا مكارتني" اللتين تعكُسنَ أزياء ريتشي في مقطورة فيديو الألبوم وجلسة التصوير. وفي الخارج، بُرِزَت شارة ريتشي على المبنى.



بالإضافة إلى عيد ميلاده ، قام ريتشي بعرض الألبوم في أجواء ودية. وكشف للضيوف قصصًا شخصية وراء كل أغنية من الأغاني الـ 11 ، والتي تضمنت إحداهُنَّ تكريمًا لجداه الراحلان ؛ بالإضافة إلى مونتاج فيديو لرحلته المهنية على مدى عشر سنوات. تم عرضه على نسخة محدّثة من أغنية "Dayeb Wehyatik" ، أغنيته المنفردة الأولى ، التي تصدرت إحصائات MelodyArabia لمدة 8 أسابيع متتالية في صيف عام 2009.



حول ألبوم "Lost in a EP" ، أخبر المغني الشاب الضيوف ، "هذه هي أكثر الأغاني شخصية التي اعتقد أنني كتبتها على الإطلاق" قبل أن أدهش روادها من خلال العروض الصوتية لأغاني الألبوم التالية "The Road" و "Saturn Return".



أثناء تقديم أهل ريتشي، ريتشارد وسمر أبي كير، قالب الحلوى الذي يعكس محور الألبوم ، أخبراه بفخرهم به وبإنجازاته كمؤدي ، منتج وكاتب.



في السنوات الأخيرة ، إستضيف ريتشي كمؤدي ومغني في حفل توزيع جوائز دارلي في مسرح دولبي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مدرج الأوسكار في هوليوود، لوس أنجلوس. كما وخضع لقراءة السيناريو لدور فيلم علاء الدين بطلب من ديزني (الذي أُعطي في النهاية للممثل المصري مينا مسعود).



عند المغادرة ، تلقى الضيوف أكياس هدايا مع نسخ مجانية من ألبوم ريتشي الجديد "Lost in a EP".



يتوفر ألبوم "Lost in a EP" على جميع المنصات الرئيسية منها Anghami و Apple Music و Spotify و Deezer وAmazon Music وYoutube