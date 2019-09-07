هل تراجعت نيكي ميناج عن إعتزال الفن لأجل العائلة!

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اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: فاجأت مغنية الراب الأميركية، نيكي ميناج، جمهورها، الخميس، بإعلان اعتزال الغناء من أجل "تكوين أسرة".
ووجهت ميناج، (36 عاما)، رسالتها إلى متابعيها البالغ عددهم 20 مليونا عبر موقع "تويتر" رغم أنه لم يسبق أن قالت إنها حامل أو متزوجة، وكتبت في تغريدة: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة".
وفي يونيو الماضي، قالت ميناج إنها تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي شهر أغسطس غيرت اسمها على تويتر إلى مدام بيتي لكنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.
لكنها عادت بعد بضعة ساعات وحذفت تغريدة الإعتزال وكتبت تغريدة جديدة لمتابعيها تقول فيها أنها لازالت موجودة وتحبهم بجنون ووصفت التغريدة بأنها متسرعة وتفتقر للإحساس، وإعتذرت عنها.
وسطع نجم المغنية قبل نحو 10 أعوام عبر ألبومها "الجمعة الوردية" (بينك فرايداي) وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين الآخرين وبشعرها المستعار الملون. وفازت ميناج، وهي واحدة من مغنيات الراب الأميركيات القلائل، بست جوائز موسيقية أميركية قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في"أميركان أيدول" وأدرجت في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2016.
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