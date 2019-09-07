شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم أجازة من "حواديت الشانزليزيه" بعد تغيير الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الفنانة مى سليم على اجازة من تصوير مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" بعد تغيير الديكورات مطلع الأسبوع الماضى، حيث لا يتواجد لها مشاهد فى الديكور الذى يتم التصوير فيه حالياً هو عبارة عن "تياترو" فى بلاتوه شارع عماد الدين بمدينة الانتاج الاعلامى.

وصورت مشاهدها فى أول ديكورين للمسلسل وهما الأوتيل وآخر فى المدينة كذلك منذ انطلاق التصوير الشهر الماضى، حيث تقدم فى العمل دور خادمة فى أوتيل خلال فترة الخمسينات التى تدور فيها قصة العمل

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مسلسل حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.