شاهد.. رومانسية مصطفى الاغا وزوجته: “هاتيلك وحدة لنشوف”!

كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 08:45 صباحاً - نشر الاعلامي مصطفى الاغا، مقدم برنامج صدى الملاعب على قناة mbc, مقطع فيديو جمعه بزوجته مي الخطيب وذلك عبر حسابه على انستغرام.
وظهر مصطفى الاغا زوجته في الفيديو مع تطبيق فيلتر المطر محاولا غناء اغنية “ليل ورعد وبرد وريح” للفنان اللبناني وائل كفوري قبل ان يقول لزوجته “هاتيلك وحدة لنشوف” التي قامت حينها بتقبيله.
وقد اشاد متابعو مصطفى الاغا بالرومنسية التي يعيشها مع زوجته متمنين لهم السعادة.
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