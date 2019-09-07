صفعة على وجه صديقتها تسببت في طرد مادريما تولي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت النجمة الهندية مادريما تولي Madhurima Tuli بطلة المسلسل الهندي “مكانك في القلب”، أنها صفعت صديقها الفنان فيشال اديتيا سينغ بعد أن دفعها بقوة أثناء احدى البروفات الخاصة ببرنامج Nach Baliye 9، وهو ما أدى إلى الاستغناء عنهما وطردهما.

اعترافًا منها بأنها تعلمت درسًا بالطريقة الصعبة التي يجب ألا تُدار بها العلاقة أبدًا مع صديقها السابق بأي شكل من الأشكال ، فقد كشفت الممثلة لـ SpotboyE بأنها صفعت فيشال بعد أن تعامل معها بحدة أثناء البروفة الخاصة بأدائها.

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وقالت مادريما، “نعم ، صفعته عندما دفعني، وكنت أسيء معاملته، لم يكن لديه الحق في دفعي، لم أستطع تحمل عدوانه المتكرر، شعرت أن الوقت قد حان لمواجهته، وفعلت ذلك تماما. عندما سئلت عن كيفية رد فعله على صفعة ، أكدت مادريما ، “لم يدرك لمدة 5 دقائق أنني صفعته”.

تقارير المواقع الواردة قالت في تفاصيل الخبر، إن مادريما كانت تستعد لتقديم احدى الرقصات الكبيرة مع فيشال، وما أن بدأت البروفات على الرقصة حتى قامت بصفعه، وألقت الميكروفون على المسرح، ثم تركت الممثلة رافينا تاندون قاضية البرنامج في حالة ذهول، أثناء مغادرتها