ديانا حداد لجمهورها: “جمالو” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الفنانة ديانا حداد أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم “جمالو” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام. تجدر الإشارة إلى أن ديانا حداد عقدت جلسة تصوير خاصة بالأغنية كشفت عن بعض اللقطات منها، من خلال الفيديو الذي أصدرته “روتانا” عبر قناتها على موقع “يوتيوب”. لمشاهدة فيديو أغنية “جمالو”:

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