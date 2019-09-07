نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على جينيفر لوبيز تستعرض مهارتها في تمارين الرقص مغلقة

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت المطربة الأمريكية “جينيفر لوبيز”، في فيلم وثائقي جديد، عن دروس الرقص الصعبة، ضمن كواليس فيلمها الجديد “Hustlers”، المقرر عرضه في 12 من سبتمبر الحالي.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي مل” اليوم، أن “لوبيز”، التي كانت تستمتع بإجازتها على شواطئ سانت تروبيز أخيرا، تمارس تمارين الـ”Pole dance”، التي تعد من أصعب الأشياء التي الجسدية التي قامت بها.

وفي الفيلم الوثائقي، الذي تم عرضه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، عرضت “لوبيز” براعتها الرياضية، وهي تنطلق إلى القطب، وتؤدي سلسلة من الحيل، التي تتحدى الجاذبية، خلال تدريبها على مشهدها الكبير في الفيلم.

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في حديثها إلى الكاميرا، في وقت سابق، قالت عن تعلم الرقص القطبي: “إنه أمر صعب على جسمك، إنها ألعاب بهلوانية حقيقية، لكني أحاول فقط تعلم الميكانيكا، في الوقت الحالي”.

وفي “Hustlers”، تلعب جينيفر لوبيز دور رامونا فيغا، وهي راقصة مخضرمة، توجه راقصة جديدة، وتساعدها في إعداد الخدع، للاحتيال على عشرات الرجال الأثرياء.