مايا نصري تُشارك ببطولة فيلم مصري









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُصوِّر الفنانة اللبنانية مايا نصري أحدث أعمالها السينمائية في القاهرة. وهو فيلم بعنوان "ريما" ينتمي لنوعية الإثارة والتشويق وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة ترى في الغيب وتتطور الأحداث لنصل إلى استنتاج حول ماهية هذه الحاسة كهبة لها أم لعنة على أقرب الناس إليها.

وفيما يشاركها ببطولته كل من، محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، أحمد امام، آية سليم ومنى جمال، يجمع الفيلم أيضاً عدداً من الوجوه الجديدة، بينهم ميدو عادل ومحمد علي رزق إلى جانب عدد من ضيوف الشرف في الفيلم الجديد من تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.





Advertisements