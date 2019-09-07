شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان تورونتو يشهد عرض فيلم The Goldfinch..غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان تورنتو السينمائي عرض فيلم The Goldfinch غدا الأحد، وهو من بطولة النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويضم الفيلم الجديد الكثير من النجوم بجوار كيدمان، فى مقدمتهم النجمة العالمية سارة بولسون، والنجم أنسيل ألجورت، والممثل فيين ولفهارد، والممثل لوكا ويلسون.

تؤدى كيدمان شخصية " باربورا"، بينما سيؤدى ألجورت شخصية "ثيدور ديكر"، وستدور الاحداث ضمن نمط درامى، حول طفل يسرق لوحة فنية من متحف المتروبوليتان للفنون فى مدينة نيوروك، لطائر صغير لا تقدر بثمن، ويحمل فى ذكراه لحظة قتل والدته فى تفجير داخل المتحف وهو فى عمر الثالثة عشر.

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مهرجان تورونتو تستمر فعالياته حتي يوم 15 سبتمبر الجاري، ويشهد المهرجان عرض فيلم النجمة العالمية ميريل ستريب و جاري أولدمان، The Laundromat يوم الأثنين المقبل ضمن فعاليات المهرجان، وهو الفيلم الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا وهو من إخراج المخرج ستيفن سودربرج.