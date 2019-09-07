فيلم لبناني ومخرجة سعودية.. اكتساح عربي لجوائز "أسبوع النقاد" في فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لمهرجان دبي السينمائي الدولي، تدوينة يعلن بها عن الجوائز العربية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وكتب حساب المهرجان: "اكتساح عربي رائع لجوائز أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا، حيث فاز الفيلم اللبناني "جدار الصوت" لأحمد غصين بـ3 جوائز وهي أفضل فيلم وجائزة الجمهور وأفضل إنجاز فني".

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وتابع: "كما فاز الفيلم السعودي "سيدة البحر" لشهد أمين من إنتاج إيمج نيشن بجائزة فيرونا للفيلم الأكثر إبداعًا في أسبوع النقاد، ألف".

ويختتم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فعالياته اليوم السبت، بإعلان الفائزين في كافة المسابقات وتسليم الجوائز.