شعار "القاهرة السينمائي" يتصدر غلاف مجلة هوليوود ريبورتر في تورنتو (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الناقد الفني أحمد شوقي، نائب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائى عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" غلاف مجلة هوليوود ريبورتر إحدى أكبر المجلات الفنية المتخصصة.

وكتب شوقي: "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على غلاف العدد الأول من مجلة هوليوود ريبورتر فى تورنتو".

يذكر أن المجلة تصدر مجموعة من الأعداد المتخصصة لرصد فعاليات الدورة الجديدة لمهرجان تورنتو، والتي انطلقت الخميس الماضي 5 سبتمبر.

الجدير بالذكر أن الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، تنطلق فعالياتها في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر القادم.

القاهرة - الخليج 365:

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نشر الناقد الفني أحمد شوقي، نائب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائى عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" غلاف مجلة هوليوود ريبورتر إحدى أكبر المجلات الفنية المتخصصة.

وكتب شوقي: "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على غلاف العدد الأول من مجلة هوليوود ريبورتر فى تورنتو".

يذكر أن المجلة تصدر مجموعة من الأعداد المتخصصة لرصد فعاليات الدورة الجديدة لمهرجان تورنتو، والتي انطلقت الخميس الماضي 5 سبتمبر.

الجدير بالذكر أن الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، تنطلق فعالياتها في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر القادم.