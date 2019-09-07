تراند اليوم : نقل مطرب مصري شهير للمستشفى بعد تعرضه لحادث مروع...

تعرض مطرب مصري شهير لحادث مروع أثناء سيره مع سائقه على طريق السويس ، وجرى نقلهما للمستشفى .

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من الخدمات الأمنية المعنية بطريق السويس تفيد تعرض سيارة المطرب حكيم لانقلاب مفاجيء .

.

تم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المطرب حكيم وسائقه للمستشفى حيث تبين استقرار حالة المطرب الشهير ، إلا أن حالة سائقه مازالت خطرة ، وجاري عمل الأسعافات اللازمة.

واشتهر المطرب حكيم بالعديد من الأغنيات مثل "تسلم الأيادي" التي غناها دعمًا للقوات المسلحة المصرية ، فضلا عن أغنية "أبو الرجولة" التي غناها دعمًا لمبادرة "100 مليون صحة" التي قادها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

