تراند اليوم : نقل مطرب مصري شهير للمستشفى بعد تعرضه لحادث مروع...

تعرض مطرب مصري شهير لحادث مروع أثناء سيره مع سائقه على طريق السويس ، وجرى نقلهما للمستشفى .
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من الخدمات الأمنية المعنية بطريق السويس تفيد تعرض سيارة المطرب حكيم لانقلاب مفاجيء .
واشتهر المطرب حكيم بالعديد من الأغنيات مثل "تسلم الأيادي" التي غناها دعمًا للقوات المسلحة المصرية ، فضلا عن أغنية "أبو الرجولة" التي غناها دعمًا لمبادرة "100 مليون صحة" التي قادها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من الخدمات الأمنية المعنية بطريق السويس تفيد تعرض سيارة المطرب حكيم لانقلاب مفاجيء .
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تم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المطرب حكيم وسائقه للمستشفى حيث تبين استقرار حالة المطرب الشهير ، إلا أن حالة سائقه مازالت خطرة ، وجاري عمل الأسعافات اللازمة.
واشتهر المطرب حكيم بالعديد من الأغنيات مثل "تسلم الأيادي" التي غناها دعمًا للقوات المسلحة المصرية ، فضلا عن أغنية "أبو الرجولة" التي غناها دعمًا لمبادرة "100 مليون صحة" التي قادها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.