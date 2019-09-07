كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظافر العابدين: هذه أسباب قبولي بطولة "عروس بيروت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الممثل التونسي ظافر العابدين، أسباب قبوله بطولة "عروس بيروت" مشيرًا في البداية إلى أنه دور مختلف وفيه تحدي من حيث أنه يجسّد شخصية شاب لبناني ويتحدث باللهجة اللبنانية.

وأشار في تصريحات صحفية أن ثاتي هذه الأسباب عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني إذ ان العابدين اعتاد على مدى سبع سنوات تقديم أعمالاً رمضانية".

وأكد أن قصة المسلي وطريقة الكتابة والشخصيات والانتاج ككل وفريق العمل كلها عوامل شجعته على خوض التجربة.

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